Микелла Абрамова появилась с модной «челкой мамочки» на съемках с Гэри Грэй

Алсу является знаменитой певицей. Она успела не только построить карьеру, но и создать крепкую семью. Артистка счастлива в браке с Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Если своего четырехлетнего сына певица показывает редко и скрывает его лицо, то дочки часто выходят с ней в свет. А 13-летняя Микелла даже участвовала в шоу «Голос. Дети». Теперь она продолжает выступать на сцене.

В последнее время девочка часто пела на камеру дома. Теперь она решила снять очередной клип. Дочка Алсу поделилась кадрами сначала из гримерки, а потом из студии. Она облачилась в широкие джинсы и корсет поверх розовой футболки. Изюминкой образа стала модная прическа. Микелла сделала высокий хвост, как часто делают Ольга Бузова и Ариана Гранда, а также у нее появилась так называемая челка мамочки. Такую челку можно увидеть у Кейт Миддлтон.

Как оказалось, девочка снимает клип на трек «Мамина помада». Более того, она снимается со звездой «ТикТока» и певцом Гэри Грэйем. На съемках парень не сразу стал танцевать.

«Скромняшка», — заявила Микелла.

К слову, пришла поддержать дочку Алсу. Она следила за работой наследницы и сделала фото в студии на память. Поклонники восхитились ее образом. «Крашиха с обложки», «Ну просто мадамчик красота», «Так быстро взрослеешь», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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