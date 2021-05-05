«Вот это шоколадный налив»: Кети Топурия взбудоражила поклонников фигурой в бикини

Кети Топурия уже длительное время является солисткой группы «А’Студио». Она обладает не только выдающимися вокальными данными, но и эффектной внешностью. Певица любит необычные образы, поэтому не раз ее стиль восхищал как поклонников, так и экспертов в области моды. Более того, ей удается сохранять стройную фигуру. И это при том, что она успела дважды стать мамой. Девушка растит дочку Оливию от первого брака и сына Адама, которого родила в январе от нынешнего мужа Льва Деньгова.

Обычно Кети редко оголяется на камеру. Но в мае она улетела на Мальдивы. Певица решила подразнить поклонников красочными кадрами. Если сначала она позировала в мини-шортах, то теперь решилась на более пикантные фото. Сначала девушка запечатлелась после сеанса массажа. Она позировала обнаженная на фоне заката, прикрыв свои прелести белоснежной простынкой. Топурия засветила свой роскошный бюст.

А на следующий день солистка «А’Студио» опубликовала снимок, на котором предстала в персиковом лифе от купальника. Она похвасталась загорелым телом и засветила «ложбинку греха». При этом артистка не стала показывать слишком много.

Но даже этого хватило, чтобы взбудоражить подписчиков. Многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. «Какая вы красивая, женственная», «Просто богиня», «Вот это шоколадный налив», «Красотка», «Такой сочный налив», «Детка, вы космос», «Прям крашиха», «Классная, Кети!», «Налюбоваться нельзя», «Ложбинка шикарная», «Кормящая мамочка, хороша», «Как же прекрасны вы», — прокомментировали пост подписчики.

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