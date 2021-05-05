«Это «фотошоп»: Пэрис Хилтон развеяла миф о своей скандальной фотографии

По Сети гуляет снимок, на котором западная звезда запечатлена с провокационной надписью на груди, но сама она уверяет, что это фейк.

40-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон вышла в TikTok, чтобы развеять один устоявшийся миф, связанный с ней. Речь идет о фотографии, где она якобы позирует в белой майке с надписью «Хватить быть бедным» (Stop being poor). Появившись в Сети, этот снимок вызвал в свое время немало осуждающих комментариев на фоне роскошной жизни наследницы богатой семьи.

Однако Пэрис уверяет, что одежду с такой надписью она никогда не надевала, а фото является фейком.

«В Интернете есть эта фотография со мной. Я уверена, вы ее видели, — сказала она в свежем ролике. — Я никогда не носила такую майку. Это «фотошоп». Но все думают, что это реально».

На самом деле девушка носила на груди фразу «Хватит отчаиваться» (Stop being desperate). Фото было сделано во время запуска линии одежды ее сестры Ники Хилтон в Лас-Вегасе в 2005 году. Пэрис показала оригинальный снимок и попросила поклонников не верить всему, что они читают в Интернете.

За сутки этот пост светской львицы в TikTok собрал более полутора миллиона лайков и 14 тысяч комментариев.

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