«Сосисочные пальцы»: какой запрос в Google о принце Чарльзе стал самым популярным

Несколько лет назад внимательные британцы заметили, что у принца Чарльза необычные пальцы. Они прозвали их «сосисочными» из-за чрезмерной полноты. Тогда будущий король Великобритании объяснил, что это следствие долгих перелетов. Интересно, что пользователей Сети до сих пор интересуют пальцы принца Уэльского.

Как пишет CornwallLive, британцы продолжают отправлять в Google запрос «сосисочные пальцы принца Чарльза». Он стал седьмым по популярности, отправленным жителями королевства за последние 12 месяцев. Поиск «пальцы принца Чарльза» занимает 20-е место.

Добавим, что в ноябре принцу Чарльзу исполнится 73 года. После смерти отца, принца Филиппа он взял на себя больше королевских обязанностей и помогает маме, Елизавете II.

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