Джордж Клуни показал себя отчаянным фанатом Брэда Питта

В Сети появился ролик о том, как это прожить несколько дней с Джорджем Клуни. Его героем стал обычный темнокожий мужчина по имени Байрон, которому пришлось приютить у себя дома кинозвезду и узнать, что это не так круто, как можно подумать. Среди множества неловких моментов, которые пережил офисный работяга с новым соседом, оказалось увлечение Клуни своим коллегой Брэдом Питтом. 59-летний актер завесил всю комнату постерами с голливудским красавчиком и устроил там склад товаров с его изображением.

«Ты можешь поверить, что Амаль (жена Клуни, — Прим. авт.) хотела, чтобы я выбросил все это? — спрашивает Джордж Байрона, обнимая подушку с лицом Брэда. — Ни в коем случае не могу выбросить это, чувак. Спасибо, что предоставил мне место. Мне и Брэду».

И в этот момент фанаты Питта пускают слезу умиления.

Забавный ролик выпустила организация Omaze, которая устроила необычный розыгрыш, главным призом в котором является проживание с Джорджем Клуни и его женой Амаль в прекрасном домике на озере Комо в Италии. Победитель проведет целый день (16 июля) с голливудской звездой, будто это его закадычный друг. Любимые еда и напитки известной пары включены в поездку, как и веселое застолье с байками и шуточками. Про Брэда Питта, например.

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