День рождения: Меган Маркл и принц Гарри готовятся поздравлять Арчи

В 2018 году принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой, а в 2019 — родителями. 6 мая у них родился сын, которого назвали Арчи Харрисон. В этом году малышу исполнится два и очень скоро он станет старшим братом. В начале лета Меган Маркл родит девочку.

Недавно папарацци заметили экс-актрису на прогулке по Лос-Анджелесу. Она несла Арчи на руках, но его лицо невозможно было разглядеть. К слову, свежих снимков наследника, после того как Сассекские отказались вести соцсети, и вовсе нет.

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Ранее стало известно, что Меган Маркл выпустит детскую книгу, на написание которой ее вдохновил сын и муж, а точнее их взаимоотношения. Издание выйдет в свет 8 июня.

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