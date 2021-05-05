«Было весело»: принц Уильям рассказал, как прошел день рождения принцессы Шарлотты

Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта отметила свой день рождения 2 мая. Девочке исполнилось шесть лет. И если в прошлом году семья Кембриджских провела этот день, изолировавшись в собственном замке, то в этом году все было по-другому. Об этом рассказал принц Уильям.

«Это был прекрасный день. Они очень быстро растут, было очень весело», — цитирует герцога Hello!.

Семья провела выходные в своем загородном доме Анмер Холл в Норфолке, что в 100 милях к северу от Лондона.

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Напомним, что у принцессы Шарлотты есть два брата – старший Джордж и младший Луи. Первенцу Кембриджских летом исполнится восемь лет.

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