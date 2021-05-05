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Из натурального ячменя: Елизавета II выпустила собственное пиво

Два сорта пенного напитка сварены из трав, которые растет на территории королевской резиденции.

Из натурального ячменя: Елизавета II выпустила собственное пиво
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Елизавета II занялась выпуском пива. Два сорта пенного напитка будут готовить из трав, которые растут на территории поместья Сандрингем в Норфолке.

People пишет, что напиток продается в фирменном магазине и стоит 5,50 доллара (почти 400 рублей) за бутылку. Пиво будет двух сортов: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Пивоварня Barsham Brewery варит его из натурального ячменя. Надпись на этикетке гласит «Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда королева занялась производством собственного алкоголя. В сувенирном магазине Сандрингема уже продается ее собственный джин Celebration.

Добавим, ранее британские СМИ писали о том, что 95-летняя королева может отказаться от престола. В таком случае на трон взойдет принц Чарльз.

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