Из натурального ячменя: Елизавета II выпустила собственное пиво

Елизавета II занялась выпуском пива. Два сорта пенного напитка будут готовить из трав, которые растут на территории поместья Сандрингем в Норфолке.
People пишет, что напиток продается в фирменном магазине и стоит 5,50 доллара (почти 400 рублей) за бутылку. Пиво будет двух сортов: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Пивоварня Barsham Brewery варит его из натурального ячменя. Надпись на этикетке гласит «Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем».
Стоит отметить, что это не первый раз, когда королева занялась производством собственного алкоголя. В сувенирном магазине Сандрингема уже продается ее собственный джин Celebration.
Добавим, ранее британские СМИ писали о том, что 95-летняя королева может отказаться от престола. В таком случае на трон взойдет принц Чарльз.