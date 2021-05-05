Из натурального ячменя: Елизавета II выпустила собственное пиво

Два сорта пенного напитка сварены из трав, которые растет на территории королевской резиденции.

Елизавета II занялась выпуском пива. Два сорта пенного напитка будут готовить из трав, которые растут на территории поместья Сандрингем в Норфолке.

People пишет, что напиток продается в фирменном магазине и стоит 5,50 доллара (почти 400 рублей) за бутылку. Пиво будет двух сортов: традиционное английское фильтрованное и крепкое. Пивоварня Barsham Brewery варит его из натурального ячменя. Надпись на этикетке гласит «Сделано в Великобритании для поместья Сандрингем».

Стоит отметить, что это не первый раз, когда королева занялась производством собственного алкоголя. В сувенирном магазине Сандрингема уже продается ее собственный джин Celebration.

Добавим, ранее британские СМИ писали о том, что 95-летняя королева может отказаться от престола. В таком случае на трон взойдет принц Чарльз.

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