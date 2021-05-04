Весенний тренд: 53-летняя Стриженова показала, как модно носить платок на прогулке с собакой

Екатерина Стриженова редко появляется на светских раутах. Она большую часть времени проводит на работе. Артистка ведет шоу «Доброе утро», а также «Время покажет». Каждый раз она примеряет элегантные образы. Для эфира стилисты подбирают ей платья и жакеты, а также брючные костюмы. Стоит отметить, что в 53 года она может похвастаться моложавым видом. В обычной жизни звезда тоже предпочитает яркие образы.

Так недавно Стриженова примерила глянцевый плащ, приняв участие в модном показе. А 4 мая она отправилась на прогулку со своим питомцев — пушистым шпицем по кличке Кекс. Артистка облачилась в салатовое пальто, которое дополнила косынкой. Платок в цветочек она повязала на голову, аккуратно сложив вдвое и завязав в области шеи. Этот аксессуар уже стал одним из самых трендовых. Наталья Водянова, Эмма Малинова и другие звезды носят платки вместо шляп.

«Кексу нашли невесту! Хочу понять, не перестают ли потом собаки любить своих хозяев и не требуют ли постоянных свиданий? Короче , идти на этот шаг или нет? В нашей жизни это впервые», — поделилась Екатерина.

Поклонники восхитились не только питомцем телеведущей, но и самой Стриженовой. Многие одарили ее комплиментами. «Красавицу Катюшу и не узнать! Красавица», «Хорошенький такой, а что это за порода? Конечно нет, вы для него самая любимая!», «Какая вы элегантная», «Молодо выглядите», «Эта мода на платки прям радует», «Весенняя фея», — прокомментировали пост подписчики.

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