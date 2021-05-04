«Мамочка, это так вкусно!»: Водянова в водолазке и джинсах запечатлелась за обедом в парижском особняке

Модель получила подарки от Ульяны Сергеенко и Надежды Оболенцевой. После похода в пекарню девушка накормила детей сладостями и пирогами.

Наталья Водянова родилась в России, но уже в 17 лет уехала во Францию, где построила карьеру модели. Теперь она — одна из самых известных русских девушек в мире. Проживает она в Париже в просторном особняке с миллиардером Антуаном Арно. У пары есть сыновья Максима и Роман. Также с ними живут дети топ-модель от первого брака: Лукас, Нева и Виктор. Недавно она привозила их в Москву, где провела несколько недель.

А вот к праздникам Наталья вернулась домой. Тем более, что у нее гостит младшая сестра Кристина. Они успели сходить в церковь, устроить детский праздник для Максима, которому исполнилось семь лет. А вот 4 мая модель побывала в пекарне, где купила много выпечки и сладостей к обеду. Вскоре Водянова похвасталась изысканной сервировкой стола. Она поставила белую фарфоровую вазу, в которой цвели колокольчики. В других вазах были букеты ранункулюсов.

Подставка золотого цвета и тарелки с чашками в золотых тонах с яркими рисунками оказались подарком, который получила модель от подруг. Она разложила по тарелкам пирожные и пироги с ягодами.

«Пасха каждый день этой неделе! Спасибо за мой прекрасный подарок Ульяне Сергеенко и Надежде Оболенцевой, как вы обе узнали?!!» — написала звезда.

Наталья покормила с ложечки сына Виктора. Однако он не рвался пробовать десерт в виде яблока. Сама девушка осталась в восторге от еды, поэтому позвонила маме, чтобы похвастаться. К слову, модель была без макияжа. Она облачилась в джинсы с высокой посадкой и водолазку.

«Мамочка, это так вкусно! Мучают людей, правда! Несправедливо», — призналась Водянова.

Поклонники оценили новый сервиз знаменитости. «Боже, какая посуда», «У моей мамы такой же сервиз!!! Так по-русски душевно!», «Как красиво и радужно», — прокомментировали пост подписчики.

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