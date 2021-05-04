Ани Лорак уже длительное время выступает на публике. В свое время она ездила на «Евровидение» и оказалась в шаге от победы. Примечательно, что с тех пор певица почти не изменилась. Она восхищает не только поклонников, но и коллег своим моложавым видом. В последнее время артистка часто посещала премьеры и вечеринки. Она облачалась в брючные костюмы и элегантные платья. Но праздник, который устроил ее друг Филипп Киркоров, девушка пропустила.

Как оказалось, Лорак вслед за Светланой Лободой и Ксенией Собчак устроила себе отпуск. Певица поделилась кадром с белоснежной яхты. Она позировала в черном купальнике с разрезами, засветив не только роскошную грудь, но и загорелые ноги. Солнцезащитные очки и туника мандаринового цвета дополнили ее пляжный образ. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) взбудоражила поклонников своей безупречной фигурой.

«Какие у вас взаимоотношения с собой? Сбежав от городской суеты, в очередной раз понимаю, как важно находить время на честное общение с собой. Нет ничего ценнее, чем внутренняя гармония и искренность по отношению к самому себе», — написала артистка.

Поклонники отметили, что в 42 года не каждая женщина так выглядит. Одни отметили, что у Лорак красивая грудь, другие восхитились ее рельефными бедрами. «Каролина, у вас прекрасная фигура», «Независимо от того, в какое время она где и когда, она прекрасна», «Не могу не отметить вашу восхитительную фигуру, Каролина! Вы прекрасна», «Такую бы забрали в гарем», «Нереальная! Просто вау», «Ноги — просто экспонат», «Какая же вы невероятная», «Нет слов», — прокомментировали пост подписчики.

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