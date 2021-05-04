Эксперт по лжи объяснил истинный смысл слов Елены Прокловой о домогательствах

Профайлер раскрыл, слукавила ли актриса, рассказывая о домогательствах, и какие чувства испытывала при этом.

Елена Проклова не сходит с новостных лент вот уже несколько недель. Причина тому — откровения, которые снова напомнили об актрисе. В программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» она призналась, что дважды была жертвой домогательств. В первый раз в 12 лет, во второй — в 15 лет. Один из мучителей оказался «кумиром миллионов».

Для многих не составило труда сопоставить факты, и вскоре имя кумира рассекретили: большинство уверены, что это был Олег Табаков.

Если фамилию мучителя общественность выяснила, то расценить, правду сказала актриса или слукавила, оказалось не так просто.

Эксперт по жестам, мимике и лжи Илья Анищенко внимательно посмотрел программу с участием Прокловой и оценил, говорила она правду или лгала.

«Я внимательно посмотрел программу, проследил за ее эмоциями, жестами, мимикой. Что могу сказать? Бедная женщина, беседа ей далась непросто. Видно, что она не горела желанием рассказывать об этом на всю страну», — рассуждает эксперт.

Он уверяет, что признаков лжи в словах Елены Прокловой не увидел. Она сказала правду, при этом воспоминания давались ей сложно и болезненно.

«По факту из нее пытались выбить признательные показания. Все правда. И когда она рассказывала про первый случай с режиссером, и про второй случай. Когда человек врет, то он обычно произносит одно, а его жесты говорят об обратном. Вот этого я не заметил», — отметил Анищенко в беседе с сайтом mk.ru.

Он расценил эмоции актрисы и признал, что, говоря о насилии, она испытывала «и отвращение, и горе, и злость — такие вещи не сыграешь».

Смотрите также