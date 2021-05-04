«Раскрепостился, стал лучше одеваться»: Малахов впервые оценил работу Борисова в «Пусть говорят»

Уже почти четыре года, как популярное ток-шоу Первого канала ведет другой шоумен.

Шоумены Андрей Малахов и Дмитрий Борисов долгое время дружили. Однако после того, как в 2017 году первый покинул передачу «Пусть говорят», а второй занял его место, они стали конкурентами в медийном пространстве и вместе их больше не видят.

Недавно Малахов дал большое интервью «Комсомольской правде», в котором впервые прокомментировал работу своего молодого коллеги на посту ведущего «Пусть говорят».

«Он и раскрепостился, и стал лучше одеваться. Но мне все равно кажется, что темы, которые Дима обсуждает, ему немножко чужды, потому что он комфортно себя чувствовал только в новостях, так как Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать — и вот он делает», — отметил Андрей.

Он также отметил, что оба ведущих могут из вежливости поздравить друг друга в соцсетях с днем рождения. Малахов даже может как старший товарищ по-дружески подколоть Борисова.

Смотрите также: