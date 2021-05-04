«Они меня носили на руках»: Прилучный вспомнил, как в юности был окружен девчонками

Будущий актер ходил на занятия по танцам, где был единственным парнем.

В новом интервью популярный актер Павел Прилучный вспомнил свое детство: как был сорванцом, занимался боксом и танцами и даже не мечтал о том, чтобы стать звездой кино. 33-летний мужчина вспомнил, что именно мама-хореограф привезла его на поступление в театральное училище, а сам он хотел попасть в хореографическое, так как танцевал с детства.

Любовь к танцам не мешала будущему артисту быть в авторитете у сибирских пацанов (Павел рос в городе Бердске). Несмотря на распространенный стереотип о том, что плясать — это не для мальчиков, ребята не издевались над Прилучным, а даже наоборот: это он посмеивался над ними.

«Я занимался хореографией, занимался боксом. Пацаны говорили: «А ты что, на хореографию ходишь из-за растяжки, чтобы с ноги давать?» Я отвечал: «Да-да, именно из-за этого», — цитирует актера издание Ok Magazine.

Но на самом деле у будущего артиста был другой резон ходить на танцевальные занятия.

«На танцах было много девчонок, я был единственным парнем. Они меня носили на руках», — со смехом вспоминает Павел.

Однако пристрастия парня сильно изменило первое прослушивание в театральное училище. Увидев, как можно манипулировать людьми со сцены, юный Прилучный загорелся актерской профессией, и далее его жизнь стала немыслима без театра и кино.

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