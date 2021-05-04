«Обожаю»: Кети Топурия в секси-шортах цвета фуксии сверкнула загорелыми ножками

Кети Топурия никогда не скрывала, что хочет стать многодетной мамой. Солистка группы «А’Студио» славится не только своим голосом, но и эффектной внешностью. Примечательно, что даже после беременности ей удается быстро вернуться в форму. Так было , когда она родила первенца — дочку Оливию. А в январе этого года артистка подарила новому избраннику Льву Деньгову сына Адама. Уже спустя месяц она вернулась к работе.

Обычно Кети не делится подробностями личной жизни. Этой весной она с семьей улетела отдыхать на Мальдивы. Там певица не только набирается сил и любуется лазурной водой, но и делится красочными фото. На этот раз девушка решила покрасоваться в своем пляжном образе. Топурия облачилась в рубашку оверсайз и шорты-бермуды цвета фуксии. Свободный крой скрыл изъяны фигуры, а шорты подчеркнули ее стройные и загорелые ноги. Артистка позировала у виллы.

«Обожаю высокие двери», — заявила она.

Поклонники успели соскучиться по Кети. Многие отметили, что ее луки стали походить на образы Алсу. Певица тоже любит носить наряды в бельевом стиле.

«Вы очень красивая», «Самая стильная Кети», «Ого! Сразу в глаза бросается размер», «Какой красивый у вас загар на ножках», «Ох, какая», — прокомментировали пост подписчики.

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