«Родить двоих и не пополнеть — сделано!»: Подольская в мокром бикини блеснула упругим животиком

Наталья Подольская в микроблоге поделилась с поклонниками свежим пляжным снимком. Вместе с семьей — мужем музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим и сыновьями: Артемием и Ванечкой — она отдыхает на Мальдивах. После вторых родов выпускница «Фабрики звезд» блеснула постройневшей фигурой, примерив лазурное бикини.

Подольская позировала в океане, засветив тонкую талию и упругий животик. Фанаты пришли в восторг от эффектной фигуры звезды, многие не могут поверить, что после беременности Наталье удалось так постройнеть. Как не старались, поклонники так и не смогли рассмотреть у певицы растяжек или целлюлита. Выглядит она просто восхитительно.

«Живот как серпом срезало — стройняшка наша любимая!!», «Очаровательная мамулька, а где мальчишки-то?!», «Ну какая же она прикольная», «Вся так и светится от счастья, любимка!!», «Родить двоих и не пополнеть — сделано!», «Чудесная», «Фигурка суперская, сложно поверить, что недавно стала мамой», «Как звезды так быстро худеют? Голодом себя морят?!», «Фигура модельная, что тут скажешь», «Все идеально и тело, и океан», — пишут фолловеры.

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