Уикенд с семьей: Арзамасова показала красавца-пасынка Мартина на танцевальном баттле с Авербухом

Лиза Арзамасова в Stories микроблога поделилась свежими кадрами из развлекательного центра. Актриса из ситкома «Папины дочки» провела уикенд с мужем и 17-летним пасынком. При этом Елизавета запечатлела, как постановщик ледовых шоу лихо отплясывал в танцевальном баттле с Мартином. Уступать Илье Авербуху юноша явно не собирался. Они настолько увлеклись всем происходящим, что даже не заметили, что Лиза посмеивалась над ними за кадром. Илья Изяславич во что бы то ни стало хотело выиграть, но и Мартин от именитого отца не отставал.

Пасынок Лизы Арзамасовой уже догнал папу по росту. Юноша может похвастаться статной фигурой, широкими плечами и шикарной густой шевелюрой. Взрослости ему добавляют очки. 17-летний Мартин прекрасно ладит с мачехой. У них с Лизой дружеские доверительные отношения. Кроме того, в ближайшее время актриса подарит пасынку долгожданного братика или сестричку. Арзамасова ждет первенца, она не так давно блеснула своим округлившимся животиком, позировав в объятиях мужа.

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