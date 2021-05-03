«Чтобы быть рядом с тобой»: Бузова в мини-платье запечатлелась в объятиях Киркорова

На днях Филипп Киркоров отметил свой 54-й день рождения. С личным праздником короля российской эстрады поздравили многие звезды. Не пропустила вечеринку и Ольга Бузова. На празднике поющая ведущая появилась в черном мини-платье. А в своем Instagram поделилась снимками, на которых позировала в объятиях именинника.

«Ты знаешь, что все перенесла и отменила, чтобы быть рядом с тобой в этот день, Филипп Киркоров. Все сказала тебе лично много раз. Спасибо за шикарный вечер», — написала Бузова.

Киркоров ответил на публикацию.

«Спасибо тебе, дорогая моя Оля! Это было так трогательно! Ты – настоящий друг! Искренний и честный! Красивый и добрый! Люблю тебя всем сердцем!», — написал артист.

Напомним, в январе телеведущая отметила свое 35-летие, после чего рассталась с бойфрендом Давидом Манукяном, более известным, как Дава.

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