Вечеринка на Кипре: Светлана Лобода в мятном бикини засветила аппетитные округлости фигуры

Певица отправилась в отпуск. Теперь она с друзьями наслаждается теплой погодой на острове.

Светлана Лобода в последнее время много работала. Она выступала на сцене, участвовала в различных съемках и посещала светские рауты. Каждый раз певица подбирает броские образы для выходов в свет. Она носит лосины, подчеркивающие ее длинные ноги, а также в модных брючных костюмах. Артистка любит добавлять изюминку с помощью люксовых сумок. Однако после завершения шоу «Голос. Дети» она улетела отдыхать.

Как оказалось, теперь Лобода загорает и купается на Кипре. Там собралась большая компания ее друзей, включая грузинского модельера Бичоллу, который дружит с певицей. На острове дружная компания устроила вечеринку. Диджей задавал ритм, а настоящие музыканты создавали особенную атмосферу. Светлана предстала на вечеринке в купальнике мятного цвета. Лиф на тонких лямках подчеркнул ее пышный бюст. На бедра она повязала парео.

Артистка грациозно и зажигательно двигалась. Она подразнила публику рельефным прессом и очень стройными ногами. Девушке удалось засветить округлости фигуры.

Поклонники давно не видели Лободу в купальнике, поэтому кадры взбудоражили Сеть. Многие одарили маму двух дочек комплиментами. «Роскошная женщина», «Шикарная фигурка», «Какая красотка», «Ноги длиннее пальм», «Ох, Светлана, бесподобная», «Купальник ваша лучшая одежда», «Засмотреться можно», «Просто идеально все», — стали писать пользователи Сети.

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