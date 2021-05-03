Принц Гарри впервые появился на публике после похорон принца Филиппа

Принц Гарри вернулся из Великобритании в США 17 апреля. А накануне впервые появился на публике. Герцог посетил концерт Global Citizen Vax Live в Лос-Анджелесе. Несмотря на то, что организаторы ожидали появления и Меган Маркл, принц Гарри был один. Многотысячные трибуны приветствовали его стоя. В своей речи он ни слова не сказал о семье.

«Мы находимся на решающем этапе глобальной борьбы с CоViD-19. Последний год медработники провели мужественно и самоотверженно, чтобы защитить всех нас. Они отважно выполняли свою работу. Вирус не имеет географических ограничений, поэтому разработанную вакцину необходимо распространить везде», — цитирует Гарри Hello!.

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Добавим, что концерт был организован Селеной Гомес. В нем принимали участие Дженнифер Лопес и другие звезды.

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