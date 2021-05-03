Причина не в Меган: почему принц Гарри может не приехать в Лондон

В этом году принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. В связи с этой датой 1 июля ей будет открыт памятник в садах Кенсингтонского дворца, проектированием которого занимались принцы Гарри и Уильям. Ранее сообщалось, что герцог Сассекский прилетит в Лондон из США к этой дате.

Позже СМИ писали о том, что, возможно, Гарри останется дома с женой, которая к тому времени должна родить второго ребенка. Однако, как пишет 9Honey, причина в другом. По словам королевского эксперта Натали Оливер, Гарри может не вернуться на родину потому, что его холодно приняли во время предыдущего визита. Напомним, что 12 апреля он прилетел в Великобританию, чтобы похоронить деда, принца Филиппа и почти сразу же вернулся в США.

больше по теме Принц Гарри пожалел об уходе из королевской семьи Также герцог сожалеет о том, что решился на откровения в интервью Опре Уинфри.

Ранее сообщалось, что Гарри до сих пор холодно общается с родным братом и отцом. Принц Чарльз и вовсе не захотел встречаться с сыном, когда тот был в Лондоне.

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