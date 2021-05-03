«Такой бюст не спрячешь»: постройневшая Ирина Дубцова в лифе-бандо подразнила «ложбинкой греха»

Ирина Дубцова является выпускницей «Фабрики звезд». С тех пор она не только выпустила множество хитов, но стала сама писать песни. Ее композиции исполняют такие артисты, как Светлана Лобода, Дима Билан и другие известные персоны. Кажется, что для полного счастья певице не хватает только мужа, но в любви ей не везет. После развода с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным она так и не встретила достойного мужчину.

Однако Ирина признавалась, что стала самодостаточной и ее сложно впечатлить. В мае она снова улетела отдыхать на Мальдивы. Артистка каждую весну старается покидать Москву, так как у ее сына Артемия возникает аллергия на цветущие растения. В первый же день отдыха певица не удержалась и покрасовалась в купальнике. Не так давно она похудела, поэтому похвасталась стройными ногами и осиной талий. А лиф-бандо подчеркнул внушительную «ложбинку греха».

«Отгоняю тучи. Дорого», — шутливо написала звезда.

Дубцова нежилась под лучами солнца, демонстрируя всю красоту своей фигуры. Ранее певица хвасталась, что сбросила пять килограммов, но поклонники не ожидали, что 39-летняя артистка находится в такой форме.

«Вы невероятно стройная», «Ах, какая талия», «Ириша, вот это формы», «Такой бюст не спрячешь», «Просто идеальные формы, а главное свои», «На вас весь пляж смотрит, это просто бомбически», «Королева пляжа», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: