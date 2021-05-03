Королева под угрозой: злоумышленники проникли на территорию Виндзорского замка

Это уже второй случай за последнее время.

Две недели назад на территорию Виндзорского замка прошла женщина, которая представилась подругой принца Эндрю. Охрана пропустила 44-летнюю гражданку Испании, которая гуляла по территории замка 20 минут, а после попыталась войти в одно из зданий. Ее арестовали по подозрению в краже. В полиции она представилась именем Ирен Виндзор, в ее сумочке нашли карту местности и связку ключей. Специалисты отметили, что у женщины проблемы с психическим здоровьем.

Как пишут британские СМИ, этот случай был непоследним. На днях полиция вновь задержала двоих злоумышленников. 31-летнего мужчину и 29-летнюю женщину задержали после того, как они перелезли через забор и оказались на территории поместья в Виндзоре. Именно там часто гуляет Елизавета II со своими корги. Пару задержали, но позже выпустили под залог, пока идет следствие.

Напомним, в прошлом году злоумышленник дважды проник в дом Меган Маркл и принца Гарри в Монтесито. Им оказался ранее судимый житель другого штата.

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