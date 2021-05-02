«Конец игры»: Хилари Мантел предрекла распад британской монархии

По мнению писательницы, все закончится на принце Уильяме.

Британская писательница, дважды лауреат Букеровской премии Хилари Мантел считает, что британская монархия «не переживет» принца Уильяма. Напомним, что старший сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы является вторым престолонаследником.

«Я думаю, что это конец игры. Не знаю, сколько еще продлится монархия и не уверена, переживет ли Уильяма. Так что я думаю, что это будет их последней большой эпохой», — сказала Мантел Telegraph.

По мнению 68-летней писательницы, Елизавете II пора уже отказаться от престола, так как принц Чарльз и так слишком долго ждет своего восхождения на трон.

Напомним, Елизавета II является королевой Великобритании почти 70 лет. На престол она взошла в возрасте 25 лет.

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