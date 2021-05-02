Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает день рождения

В 2015 году Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями девочки, которую назвали Шарлотта. 2 мая ей исполнилось шесть лет. Известно, что вместе со своим старшим братом, принцем Джорджем она ходит в частную школу и на сегодняшний день является четвертой в очереди на престол.

Родители не будут поздравлять девочку в своем Instagram, публикуя ее фотографию, так как в эти дни решили поддержать футбольные команды, которые участвуют в бойкоте соцсетей. Однако ранее, в честь своей десятой годовщины совместной жизни, Кейт и Уильям поделилась с фанатами семейным видео, которое было сделано осенью прошлого года. А вот в личном аккаунте Шарлотты появился ее свежий снимок.

Добавим, что у Шарлотты есть младший брат – принц Луи. Недавно ему исполнилось три года и он впервые пошел в детский сад.

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