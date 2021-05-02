Bentley Mulsanne Елизаветы II продают за 250 тысяч долларов

На этом автомобиле королева ездила с 2013 по 2015 годы.

С 2013 по 2015 годы Елизавета II ездила на автомобиле Bentley Mulsanne темно-зеленого цвета. Позже он был выведен из королевского автопарка, а сейчас машину и вовсе выставили на продажу по рекордной цене – 250 тысяч долларов (почти 19 миллионов рублей).

В описании сообщается, что авто находится в идеальном состоянии и имеет пробег всего лишь 2000 миль. К слову, передвигалась на нем только сама Елизавета II. Ухаживал за Mulsanne Джек Барклай, пока находился на службе у королевы, позже авто вернули в Bentley Motor Cars. Об этом сообщает The Sun.

Добавим, что на похоронах мужа, принца Филиппа, королева появилась тоже на Bentley. На таком же авто передвигается ее сын – принц Эндрю.

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