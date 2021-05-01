«Эти булочки так и вопят — хотим приключений»: Муцениеце в трусиках в облипку не постеснялась сверкнуть прелестями

Агата Муцениеце знает, как привлечь к себе внимание поклонников. Ранее актрису из фильма «Тобол» заподозрили в тайном романе с Климом Шипенко. Якобы звезду подловили за страстными поцелуями с режиссером комедии «Холоп». Однако позже Агата опровергла эти слухи, дав понять, что никогда бы не стала строить отношения с женатым. И даже ради любви на горло собственно песне она наступать не готова. Ведь у Клима уже есть спутница жизни, и он очень и очень счастлив.

При этом Муцениеце то и дело дразнит поклонников в микроблоге пикантными пляжными снимками. На одном из таких горячих фото актриса предстала в мокрых лимонных трусиках в облипку и майке, которая так и льнула к сексапильному телу звезды. Фанаты лишились дара речи, так эффектно выглядела Агата в бассейне.

«С Пашкой ягодицами не сверкала», «Ауф! Что за штучка эта Агата, такие спелые вишенки», «Мать, полегче!», «Эти булочки так и вопят — хотим приключений», «Горячая какая, прям ух!», «Манит и зовет!! Можно к вам?!», «А водичка хоть теплая?!», «Ткань так и льнет к этим булочкам», «Ну все, это провокация», «Сразу поплавать захотелось», «Воспламеняющие фоточки», «Где-то заполыхало сердечко у Пашки», «Очаровашка», — пишут фолловеры.

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