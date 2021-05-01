«Адекватный, непотопляемый»: Деревянко оригинально поздравил Киркорова с днем рождения

Опоздав на денек, Филиппа Киркорова с днем рождения в Instagram поздравил популярный актер Павел Деревянко. Звезда кино и сериалов нашел оригинальные слова, чтобы воздать дань «королю российской эстрады», которому 30 апреля исполнилось 54 года.

«Ты непотопляемый и неповторимый. Адекватный и всегда идешь в ногу со временем. Элегантный, модный и с хорошим настроением. Будь здоров, радуй себя и нас собой. Долгих лет тебе, радости и вдохновения», — написал артист, опубликовав совместное фото с певцом.

Правда, многие подписчики актера расценили его слова как иронию.

«Насчет адекватности большие сомнения», «Неплохо, Паша, ты подшутил, применив эпитеты типа модный, адекватный, элегантный. И вишенка на торте — непотопляемый. Это вот чистая правда», — такие комментарии появились под постом Деревянко. Многие подписчики также отметили, что Филипп на целую голову выше Павла и выглядит огромным.

А вот от кого Киркоров поздравления в Instagram так и не дождался, так это от бывшей супруги Аллы Пугачевой и ее нынешнего мужа Максима Галкина. Интересно, что за кошка между ними пробежала?

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