«Ее подруге изменил муж»: Асмус вслед за Кудрявцевой пожаловалась на громкие разговоры

По набору проблем звезды редко отличаются от обычных людей. И раздражают их те же вещи.

29 апреля телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на человека в поезде, который громко обсуждал по телефону свои личные дела. А на следующий день с таким же недовольством в Instagram выступила актриса Кристина Асмус. Ей некультурный человек встретился в салоне красоты. 33-летняя артистка посетовала, что ей пришлось выслушать «тонну» чужой личной жизни.

«Сидишь себе такая в телефоне, пьешь чаек, никого не трогаешь, и тут у девушки раздается звонок, и следующие минут двадцать я слушаю, как ее подруге изменил муж. Во всех подробностях и с последствиями. И тут я подумала, какое же все-таки гениальное изобретение наушники и как надо вовремя их заряжать», — поделилась звезда кино.

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Кристина иронично отметила, что «любит» подобных людей. Поклонники актрисы добавили в комментариях, что есть еще невежды, которые не знают о возможности прослушать голосовые сообщения, приложив телефон к уху и не делая личную информацию достоянием общественности. А одна из подписчиц пригласила звезду проехать в маршрутке, где пассажиры такие истории во время звонка обсуждают, что можно и остановку свою пропустить, заслушавшись.

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