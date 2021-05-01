«Цвет настроения – лето»: Рудковская после ухода от ее мужа Трусовой похвасталась мальдивским отдыхом

Продюсер Яна Рудковская в Instagram поделилась кадрами со своего отдыха на Мальдивах. Она предпочла не комментировать главную спортивную новость дня – уход фигуристки Александры Трусовой обратно в группу к Этери Тутберидзе от ее мужа Евгения Плющенко.

«Цвет настроения – лето», — кратко подписала красивые кадры Яна Рудковская.

«Спасибо за хорошую новость про Сашу Трусову», «С праздником Яна. Вы настоящая женщина и фея. Будьте любимы», «Хорошего вам отдыха. Как все-таки у вас там красиво», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко с сыном Сашей находятся уже несколько дней на отдыхе на Мальдивах. При этом не так давно фигурист разместил резонансный пост. Он сообщил об уходе из его Академии главной звездочки – Александры Трусовой. Пятнадцатилетняя фигуристка возвращается в группу к Этери Тутберидзе, у которой она тренировалась до ухода к Плющенко. Под его началом она, как известно, стала только третьей на чемпионате мира в шведском Стокгольме. Такой результат, судя по всему, спортсменку и ее родителей не очень устроил.

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