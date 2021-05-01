«Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60?»: Пугачева в монокини восхитила молодостью

На одной из фанатских страничек Примадонны в Instagram появился ее памятный пляжный кадр, который ранее в личном профиле публиковал шоумен Максим Галкин. Он же, к слову, и выступил автором этого пикантного снимка. В кадре Алла Пугачева позировала в монокини, а изюминкой ее стильного лука стали трендовые мюли с кокетливыми бантиками. Ведущий программы «Лучше всех!» дал понять, что в момент съемки его жена даже не догадывалась, что выступила в качестве модели. Все Максим сделал тайком от Пугачевой.

Алла Борисовна похвасталась изящной фигурой и молодостью. При этом певица блеснула подтянутыми стройными ножками, тонкими щиколотками и отсутствием растяжек и целлюлита.

«Фантастика!», «Как такое Галкин позволил?!», «Позволил-позволил, еще исподтишка подловили свою Аллу», «Какая же она крутая! Какие ножки», «Алла — божественная!», «Челюсть отпала! Как так можно выглядеть после 60-ти?», «Так не бывает, сказки», «Ослепительная», — пишут фолловеры.

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