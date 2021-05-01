«Екатерина прекрасная – моя бывшая теща»: Исхаков запечатлел красавицу-маму Гагариной

Как отметил модный фотограф, родительница певицы с радостью поучаствует в рекламных кампаниях.

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram поделился фотографией с мамой своей бывшей жены певицы Полины Гагариной Екатериной Мукачевой. Надо отметить, что родительница исполнительницы настоящая красотка.

«Друзья, с особым удовольствием презентую вам Екатерину Прекрасную (моя бывшая теща), которую я имел честь фотографировать для чудесной марки одежды из натуральных тканей. P.S. Кстати, Екатерина с радостью рассмотрит предложения об участия в ваших съемках и рекламных кампаниях. Пишите мне». Дмитрий Исхаков

«Теща бывшей не бывает. Она бабушка вашей дочурки. Вы по-прежнему родственники», «Какая красивая мама у Полины Сергеевны», «Очень красивая женщина. Действительно прекрасная», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Мукачева родом из Саратова. Она окончила в свое время хореографическое училище. Позже женщина перебралась в столицу. Была успешным хореограф-наставником модельного агентства и балериной.

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