Без макияжа — редкость: 49-летняя Орбакайте в простой футболке и с хвостиком предстала на катере

Кристина Орбакайте на личной страничке микроблога поделилась памятными кадрами, на которых она позировала с поп-королем сцены Филиппом Киркоровым. При этом дочка 72-летней Аллы Пугачевой запечатлелась в непривычном для себя облике — с хвостиком вместо идеальной укладки и без макияжа, поддержав тренд на естественность. Певица оригинально поздравила бывшего отчима Филиппа Бедросовича с днем рождения.

«С днем рождения, дружок мой!! Нам есть, что вспомнить, над чем посмеяться и о чем помечтать!» — отметила артистка.

А вот Примадонна день рождения Филиппа Киркорова проигнорировала и с 54-летием его не поздравила. По крайней мере в соцсети. Возможно, Алла Борисовна созвонилась с бывшим мужем лично. Ведь еще шоумен Максим Галкин уверял, что Филипп для их с Аллой семьи уже нечто святое. И к экс-мужу шоумен свою возлюбленную не ревнует. Ведь теперь они просто друзья.

Примечательно, что на кадрах с Филиппом Киркоровым Кристина Орбакайте предстала в простой футболке, но не забыла про имиджевые очки. Выглядела певица совершенно расслаблено, хотя порывистый ветер явно не радовал артистку. Было заметно, что она подмерзла.

Смотрите также: