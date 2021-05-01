«Сразу после ванны?»: Кошкина в одних трусиках блеснула упругим «поплавком» на белых простынях

Яна Кошкина — девушка яркая и запоминающаяся. На одной из фанатских страничек теледивы появился ее горячий домашний кадр, который звезда сделала сразу после ванной. На девушке красовались только микротрусики, все остальное белье Яна успела снять. В стрингах Кошкина сексапильно улеглась на белые простыни, показав самую восхитительную часть своего знойного тела — пышные «булочки». При этом соведущая Павла Прилучного в шоу «Короли фанеры» дала понять, что такая фигура — это дань тяжкого труда: массажа, тренировок и правильного питания.

Телеведущая поделилась смелыми кадрами, на которых не смогла скрыть изменений в фигуре.

«Секси-изгиб даже у стопы»: Яна Кошкина в изумрудном платье в сетку сразила поклонников

«Вышла из ванной и засмотрелась!! Уже почти до конца слепили своими жесткими массажами меня идеальную!! Ну и «не жрать» конечно тоже», — отметила Яна.

«Еще бы без трусов. Срамота какая!», «А как по мне шикарная», «Сразу после ванны?!», «Ауф, горячая», «Какие секси-изгибы», «Поплавок в трусиках-то как выставила», «Секси-леди, может хватит уже дразнить», «Мужики тут аппетит нагуливают», — пишут фолловеры.