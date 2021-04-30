«Шикарная куколка»: Анна Бузова похвасталась точеной фигурой в новых ярких купальниках

Бизнесвумен Анна Бузова разместила на своей страничке несколько свежих фото. Примечательно, что все наряды на снимках знаменитость собралась выгуливать по морскому берегу.

Анна рассказала, что приобрела к поездке в Турцию новые купальники. Однако далеко не все из них смогла продемонстрировать своим поклонникам. Модель решила исправить ситуацию и похвасталась сплошными вариантами пляжных аутфитов.

Бузова показала четыре наряда. Первый из них представлял собой розово-голубой купальник с разноцветными растительными узорами и молнией на груди. Второй вариант был украшен ярко-желтыми полосами и черной сеткой. Третий аутфит был выполнен из трех цветов: синего, белого и лилового. Красивый вырез подчеркнул эффектный бюст девушки. И последний купальник был сделан из голубо-черных кусочков ткани.

«Это что за красотулька?!», «Шикарная куколка», «Все купальники красивые, и во всех ты хороша!!!», «Ой, какая яркая! Купальник идеален, особенно с загаром», «Какая Вы стройная!», «Ты сладкая конфетка-детка, сладкая очень!» — восхитились фигурой Анны ее поклонники.

Смотрите также: