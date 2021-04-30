«Очаровательная красотка»: Анна Плетнева похвасталась роскошным бюстом в ярко-желтой сексапильной кофточке с глубоким декольте

В одной из последних публикаций личного аккаунта певицы Анны Плетневой появилась свежая фотография знаменитости в джинсах с разрезами по бокам и кроп-топе с эффектным декольте.

Солистка музыкальной группы «Винтаж» легла на мягком диване. Непринужденная, расслабленная поза знаменитости расположила фанатов Анны. Они остались в восторге от красавицы. Особенно им запомнился роскошный бюст Плетневой. Наливную грудь Анны подчеркнул яркий топ, к которому артистка добавила пушистую кофту с объемными рукавами и джинсы с необычными лампасами.

«Секси-кошечка», «Мне бы так полежать с Анной!», «Очаровательная красотка», — написали поклонники Анны в комментариях под фото.

Сама Анна оставила следующий комментарий к снимку:

«Собрала целую коробку секси-шмоток для вас».

Напомним, в свои 43 года артистка отличается стройным телом и подтянутыми формами. Плетнева не стесняется демонстрировать роскошное тело на публику. Дерзкими фотосессиями она заразила и свою дочь — 18-летнюю Варвару. Малышка, как и ее знаменитая мама, выросла настоящей красавицей и обладательницей пышных форм.

Смотрите также: