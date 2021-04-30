«Даже на вид вкусно!»: Янина Студилина засветила наливную грудь, пока лакомилась пончиками с Марией Кожевниковой

Актриса Янина Студилина показала, как и с кем отметила закрытие Московского Международного кинофестиваля. Примечательно, что во время праздничного ужина знаменитость эффектно продемонстрировала сочный бюст.

Янина надела наряд из переливающейся золотистой ткани. Глубокое декольте стало отличным акцентным решением вечернего образа Студилиной.

Актриса запечатлелась за столиком одного из столичных ресторанов за огромной порцией горячих пончиков. Поклонники участницы проекта «Танцы со звездами» признались, что все в кадре выглядело таким аппетитным, что у них потекли слюнки:

«Как горячо, Янина!», «Вы идеальны, Янина! Очень спортивная!», «И это у вас там пончики такие? Эх… Даже на вид вкусно!», «У вас идеальное тело!».

Отметим, что полакомилась сытным и вкусным десертом Студилина не одна, а с подругой и коллегой — Марией Кожевниковой. Подписчики Янины прокомментировали внешний вид и этой актрисы. Однако Кожевниковой фонтаны посоветовали перестать налегать на сладкое:

«У Маши уже лицо в кадр не помещается».

К слову, сама Мария полной себя не считает. В недавней публикации своего микроблога Кожевникова призналась, что набранные килограммы интересны лишь хейтерам, ей же они вовсе не мешают наслаждаться жизнью.

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