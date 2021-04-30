Принц Гарри пожалел об уходе из королевской семьи

Также герцог сожалеет о том, что решился на откровения в интервью Опре Уинфри.

Более года назад Меган Маркл и принц Гарри отказались от исполнения королевких обязанностей и уехали в США строить новую жизнь. В начале марта герцоги Сассекские дали откровенное интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о том, что подтолкнуло их к переезду. В числе причин был и расизм. Теперь же стало известно, что принц, вероятно, пожалел о том скандальном интервью и даже о том, что уехал из Лондона. Об этом Daily Mail рассказал автор книги «История принца Гарри» Дункан Ларкомб.

Биограф считает, что Гарри пожалел об этом после того, как приехал в Лондон на похороны деда, принца Филиппа. Хотя на родине он пробыл всего неделю и большую часть времени провел на карантине, источники утверждают, что за этого время он успел дважды увидеться и переговорить с королевой.

Добавим, что очередной приезд принца Гарри в Великобританию пока под вопросом. По планам он должен приехать в Лондон на открытие памятника принцессе Диане 1 июля.

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