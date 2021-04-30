«Икона, легенда»: 91-летняя Александра Пахмутова впервые за долгое время вышла в свет

Экс-участница шоу «Голос» Севиль в Instagram разместила снимок, на котором она находится вместе с легендарным композитором Александрой Пахмутовой. Пианистке в этом году исполнится уже 92 года. Надо отметить, что Александра Николаевна, как всегда, бодра и весела.

«Икона, легенда. Я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения. Великая. Сегодня был очень значимый день, я выступала на празднике ЦСКА — 98-летии клуба. На торжестве были олимпийские чемпионы 80-х, я сидела в мурашках». Севиль

«Какая же Александра Николаевна светлая и гениальная», «Ого. Мы тебе завидуем. Легендарная Пахмутова», «Прикоснуться к легенде – это дорогого стоит. В памяти и сердце», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Александра Пахмутова и ее муж Николай Добронравов в конце прошлого года подхватили коронавирус и Новый год провели в больнице. Им удалось справиться с опасной болезнью. Рождество они уже встречали дома, но на публике их вместе не видели уже очень давно.

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