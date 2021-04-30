«Мой отец»: дочь Михаила Задорнова поделилась редким фото молодого сатирика

Снимок был сделан, судя по всему, в конце 80-х годов прошлого века.

Дочь покойного юмориста Михаила Задорнова, который ушел из жизни в 2017 году, Елена, в Instagram разместила архивный снимок со своим отцом. На фотографии, которая, судя по всему, была сделана в конце 80-х годов, она находится на коленях у родителя. Дочка и отец позируют вместе неизвестному фотографу. Под кадром Елена разместила стихотворение собственного сочинения.

«Без особенной причины, вечность нравов подытожа. Не под нравственностью тоже. Мой отец огонь-мужчина! Мой отец своей душою. Брак с небес благословляет. Неваляшку не валяя. Видя искренность большою!» Елена Задорнова

«Прекрасные стихи и не менее великолепная фотография», Леночка, поздравляю тебя с бракосочетанием! Желаю бесконечной любви, взаимопонимания, гармонии и уважения! Папа смотрит на тебя с небес и радуется за тебя! И на свадьбе он был! Я в это верю!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что на днях Елена Задорнова, которая давно живет на Мальте, вышла замуж. Своего мужа она пока не представляла. Елена, как известно, единственная дочь сатирика. Она родилась в браке Михаила с его второй женой Еленой Бомбиной, которая была администратором артиста.

Смотрите также: