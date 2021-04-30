«Вау! Секси»: Навка восхитилась стройной Рудковской в идеальном купальнике

Яна Рудковская — многодетная мама. Но она успевает заниматься не только детьми и бизнесом, но и много путешествовать. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась в Instagram свежим пляжным снимком, похваставшись своим плавучим завтраком. Светская львица полакомилась арбузом и другими экзотическими фруктами. Однако поклонников больше интересовала стройная фигура блондинки. Яна облачилась в идеальный купальник, ткань которого так и льнула к упругим прелестям бизнесвумен.

«Вау! Секси», — восхитилась Яной олимпийская чемпионка Татьяна Навка. «Оу, как шикарно», «Сразу захотелось арбузик», «Красиво жить не запретишь», «Роскошная дамочка», «Залюбовались вашей красотой», «Идеальная», «Дорого-богато», «А у нас опять дожди», «Живут же люди», — написали фолловеры.

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