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«Вау! Секси»: Навка восхитилась стройной Рудковской в идеальном купальнике

Музыкальный продюсер блеснула своим роскошным плавучим завтраком.

«Вау! Секси»: Навка восхитилась стройной Рудковской в идеальном купальнике
Яна Рудковская. Фото: Instagram.comrudkovskayaofficial

Яна Рудковская — многодетная мама. Но она успевает заниматься не только детьми и бизнесом, но и много путешествовать. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поделилась в Instagram свежим пляжным снимком, похваставшись своим плавучим завтраком. Светская львица полакомилась арбузом и другими экзотическими фруктами. Однако поклонников больше интересовала стройная фигура блондинки. Яна облачилась в идеальный купальник, ткань которого так и льнула к упругим прелестям бизнесвумен.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская в сексапильном купальнике похвасталась своим шикарным плавучим завтраком с арбузом. Фото: Instagram.com\rudkovskayaofficial

«Вау! Секси», — восхитилась Яной олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Оу, как шикарно», «Сразу захотелось арбузик», «Красиво жить не запретишь», «Роскошная дамочка», «Залюбовались вашей красотой», «Идеальная», «Дорого-богато», «А у нас опять дожди», «Живут же люди», — написали фолловеры.

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