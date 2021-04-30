«Человек-звезда!»: Ани Лорак, Натали и Зара воздали должное Киркорову в его день рождения

Филипп Киркоров, которому 30 апреля исполнилось 54 года, продолжает принимать поздравления от звезд. Теплые слова имениннику поступили в Instagram от певицы Ани Лорак, для дочери которой артист является крестным отцом.

«С днем рождения, мой любимый друг! Наш лучший крестный! Будь счастлив и освещай своим талантом планету. Всегда рядом. Люблю», — написала Каролина Куек.

Еще одна артистка — певица Натали — не осталась в стороне от поздравлений короля российской эстрады.

«Человек-звезда! По жизни! По сути! По ритму! По стилю! По звуку! По предназначению! — написала она. — Филипп! С днем рождения! Здоровья тебе и твоим близким! Душевного спокойствия и гармонии во всем!»

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А певица Зара назвала праздничную дату Киркорова особенным днем.

«Счастье быть твои другом, слушателем и зрителем, — призналась она. — Филипп, родной, в тебе так много любви к жизни, миру, музыке! Может быть, именно поэтому ты умеешь так дружить, любить, вдохновлять. Пусть и дальше твой путь будет наполнен, ярок и многогранен!»

Напомним, что ранее именинника ярко поздравили Валерия, Иосиф Пригожин и Николай Басков.

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