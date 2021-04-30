«Вот это я понимаю — эффект вау!»: Муцениеце в лазурном платье блеснула глубоким декольте на съемках

Агата Муцениеце в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. В своем микроблоге мама двоих детей опубликовала смелый снимок из гримерной, представ во вполне себе скромном платье, и оно было бы таковым, если бы ни одно но: наряд с таким глубоким декольте, едва ли не до пупа, сексапильно подчеркивал «сочный» манящий бюст актрисы, который едва-едва держался в лифе.

Казалось, одно неверное движение… и Агата не избежит модного конфуза, блеснув «острыми вершинками». Но такого казуса, к счастью и к разочарованию мужской части ее подписчиков в Instagram не случилось.

«Природа щедро одарила», «Вот это я понимаю: эффект вау!», «Какая крутышка, сексуально и стильно одновременно», «Слов нет, одни эмоции», «Агата, да вы оказывается шалунья», «Поправьте бретельку, пусть еще больше тела будет видно», «Сексапилити», «Ух, горячая штучка», — написали фолловеры.

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