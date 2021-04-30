«Такой большой! Такой красивый!»: Николаева нежно обратилась к Киркорову в день его 54-летия

Телеведущая Елена Николаева, жена бизнесмена Игоря Вдовина, в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова, которому 30 апреля исполнилось 54 года. Она поделилась совместным снимком с ним из студии программы.

«Такой большой! Такой красивый! Если и есть безусловная звезда на нашей эстраде, то это, конечно, он. С днем рождения». Елена Николаева

«Какие вы с Филиппом на этом кадре все-таки замечательные», «Филипп Киркоров — настоящий поп-король. Пусть растет еще выше», «Филипп и правда настоящий исполин. Очень позитивный мужчина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Филипп Киркоров — звезда на отечественной эстраде. Он один из самых ярких поп-персонажей. Певец был женат на протяжении одиннадцати лет на Примадонне Алле Пугачевой. После расставания в 2005 году он так больше и не женился. При этом у него есть сын и дочь, которых выносила суррогатная мать.

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