«Непревзойденный!»: Басков признал, что не смог обогнать Киркорова по популярности

День рождения Филиппа Кирокорова никак не мог обойтись без поздравления его закадычного друга и соперника Николая Баскова. «Золотой голос России» поздравил короля отечественной эстрады в Instagram теплыми словами.

«Непревзойденный и уникальный артист! — написал «натуральный блондин». — От всего сердца хочу поздравить тебя с днем рождения! Желаю тебе самого главного: здоровья, благополучия, радости общения с твоими прекрасными детьми! Долгих лет творчества, любви миллионов людей, которые обожают тебя. Будь счастлив!»

К поздравлениям присоединилась еще одна коллега Киркорова по сцене — Юлия Проскурякова.

«Яркий, фееричный и невероятно харизматичный, — написала она. — Будьте счастливы, здоровы! Радости и благополучия вам и вашей семье».

Напомним, что в 2021 году Филиппу Бедросовичу исполнилось 54 года. Своей неиссякаемой энергией певец коснулся всех — от старшего поколения до молодежи, фанатеющей по рэперам. Вряд ли в этот день найдется хоть одна звезда, которая не поздравит его.

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