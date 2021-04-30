«Я тебя разглядела еще лучше»: Валерия поделилась, что ее восхищает в Киркорове

Певица поздравила с днем рождения своего коллегу по сцене и шоу «Маска».

30 апреля день рождения отмечает любимец публики и лично Кати Лель Филипп Киркоров. В этом году ему исполнилось 54 года.

Именинника активно поздравляют звезды отечественного шоу-бизнеса. С трогательными словами к коллеге обратилась и певица Валерия. Как и ожидалось, после совместного судейства в шоу «Маска» на НТВ, где эти двое сидели рядом, отношению у артистки к королю российской эстрады изменилось.

«Ты, конечно, уникальный человек и артист. У тебя много замечательных качеств, но теперь, когда столько часов мы провели вместе за столом жюри нашего прекрасного проекта «Маска», я тебя разглядела еще лучше, — написала Валерия в Instagram. — Знаешь, что меня больше всего в тебе восхищает? Творческая смелость, острый ум, способность быстро и точно принимать решения, умение дружить и совершенно бесценное — самоирония».

Певица пожелала коллеге продолжать фонтанировать идеями, удивлять всех вокруг и удивляться самому и никогда не терять своей детскости. Она также добавила пожелание здоровья и поблагодарила Киркорова за приятную компанию в жюри. По мнению Валерии, у них с Филиппом сложился неплохой дуэт. Значит ли это, что скоро мы услышим совместную песню от этой пары исполнителей?

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