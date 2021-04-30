Все вместе!: звезды «Сватов» запечатлелись около домика с сумками перед отъездом

На кадре можно увидеть всех главных героев популярного сериала.

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появилась уникальная фотография, на которой собраны все главные действующие лица сериала «Сваты». Это кадр из одной из серий. Здесь и сама Кравченко, и Федор Добронравов, и Анна Кошмал, и Людмила Артемьева, и многие другие.

На фотографии актеры стоят около домика с чемоданами. Судя по всему, они куда-то собираются уезжать. Снимок буквально пропитан теплом и уютом.

«Крутая семейка», «Актеры в этом сериале просто великолепны. Не можем себе представить, что «Сватов» когда-то не будут снимать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть сериала «Сваты» должна быть доснята нынешним летом. Пока из-за закрытия границ между многими странами продолжить съемочный процесс просто нереально. Как отмечал актер Федор Добронравов, он с огромным нетерпением ждет продолжения съемок. Кстати, седьмая часть уже точно будет последней. Продюсеры не планируют снимать продолжение.

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