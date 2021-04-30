«Словно Клеопатра в молоке»: Климова без белья сексапильно блеснула бедром в ванной

На одной из фанатских страничек Екатерины Климовой в Instagram появилось ее пикантное фото без белья. В кадре актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» позировала голышом, прикрыв пышный бюст чем-то похожим на веер.

При этом экс-возлюбленная Гелы Месхи умело закинула ногу на ногу, эротично блеснув сексапильным бедром. Ко всему прочему, Климова также «случайно» засветила татуировку на стопе. Вообще, таких рисунков на теле звезды несколько: еще есть клевер и большая татуировка на бедре в виде орнамента.

«Мокрая? Срамота-то какая», «Хоть бы в бикини, а тут совсем без белья», «Соблазнительница, после такого не уснуть», «Словно Клеопатра в молоке», «Вот это я понимаю — релакс на высоте», «Чтобы Месхи дара речи лишился?!», «Ох, какая! Богиня», — написали фолловеры.

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