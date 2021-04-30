«Хюррем бы не позволила»: Пелин Карахан в апельсиновом купальнике блеснула шикарным телом

Пелин Карахан вместе с мужем Бедри Гюнтаем поселилась в собственном доме за городом. У супругов есть маленький сад с апельсиновыми деревьями и бассейном. В знойное время суток актриса из турецкого сериала «Великолепный век» со своими сыновьями Али Демиром и Джаном Эюпом отдыхает в тенистой части сада, наслаждаясь прохладительными напитками.

Кроме того, Пелин не забывает баловать поклонников свежими летними кадрами, позируя в бикини. Так, на одном из снимков в саду актриса предстала в апельсиновом купальнике, прикрыв упругие бедра парео. Партнерша Бурака Озчивита ослепила фанатов видом идеального тела и волнующих прелестей. Карахан есть чем похвастаться. У актрисы тонкая талия и пышный бюст.

«Такую Михримах Бали-бей бы взял замуж», «Она просто идеальная», «Наша любимая султанша, все так скромно, но очень сексапильно», «Игривая, как кошечка на солнышке», «Милашка, очень чувственно», «Хюррем бы не позволила», «Вот вам и луноликая госпожа», «Апельсинчик очень идет», «Молодеет и молодеет, совсем юная», «Красавица-султанша», «Ох, и это дочка падишаха?!», «Какая дива», — написали фолловеры.

Смотрите также: