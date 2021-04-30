Как быстро они повзрослели: Лиза и Гарри Галкины запечатлелись с букетами цветов и в шортиках

Наследники Аллы Пугачевой растут не по дням, а по часам.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лиза Галкиной в Instagram появилась красивая фотография, на которой запечатлены брат с сестрой — Лиза и Гарри Галкины. В руках на снимке они держат букеты цветов. На ребятах симпатичные футболочки и шортики.

«Сестренка для братика всегда маленькое, миленькое, вредное создание, которое никак нельзя не любить, даже если на него обижен». Фанаты Лизы Галкиной

«Как быстро они повзрослели», «Эти дети прекрасны. На них все время хочется смотреть», «Солнышки. Такие хорошенькие», «Очаровательные, умные и воспитанные ребята. Просто прелесть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Они обучаются в Первой московской гимназии. Дети звезд растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные творческие кружки, спортивные секции, а также увлекаются изучением французского языка.

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